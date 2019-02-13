Девушка дня: Алиша - подруга Пьера-Эмерика Обамеянга, подарившая футболисту двух сыновей

Форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг давно устроил свою личную жизнь - у него есть очаровательная девушка Алиша, а также двое сыновей Кертис и Пьер. Однако, даже несмотря на наличие совместных детей, футболист не спешит обременять себя узами брака. Алиша является его гражданской женой, но не более того. Кстати, о самой спутнице нападающего известно немного. Родилась она во Франции, имеет высшее образование, свободно говорит на нескольких языках, на сегодняшний день является домохозяйкой. А ещё Алиша очень любит лично поддерживать габонца на стадионе. Вот такая семейная идиллия. Знакомимся с прекрасной половиной этого союза в нашей постоянной рубрике.

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