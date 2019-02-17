Девушка дня: Анастасия - дочь экс-вратаря Сергея Перхуна, исполнившая гимн на "Арене ЦСКА"

Анастасия - дочь вратаря ЦСКА Сергея Перхуна, которая в 2016 году спела гимн на открытие "Арены ЦСКА". Отец девушки трагически скончался после столкновения на футбольном поле в 2001 году.

"Папе было всего двадцать три, когда он получил на поле травму, не совместимую с жизнью. Мама тогда была беременна мной. Папу я очень люблю. Он мой идеал настоящего мужчины. Хоть я его не видела ни разу, но чувствую, что он всегда рядом", - рассказала Анастасия.

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