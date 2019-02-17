Девушка дня: Анастасия - дочь экс-вратаря Сергея Перхуна, исполнившая гимн на "Арене ЦСКА"

Теги цска москва

Девушка дня: Анастасия - дочь экс-вратаря Сергея Перхуна, исполнившая гимн на "Арене ЦСКА"

Анастасия - дочь вратаря ЦСКА Сергея Перхуна, которая в 2016 году спела гимн на открытие "Арены ЦСКА". Отец девушки трагически скончался после столкновения на футбольном поле в 2001 году.

"Папе было всего двадцать три, когда он получил на поле травму, не совместимую с жизнью. Мама тогда была беременна мной. Папу я очень люблю. Он мой идеал настоящего мужчины. Хоть я его не видела ни разу, но чувствую, что он всегда рядом", - рассказала Анастасия.

Не пропустите: ТОП-10 иностранных диаспор в европейских футбольных клубах. Часть вторая| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Витесс" прервал безвыигрышную серию

"Витесс" прервал безвыигрышную серию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов