Девушка дня: Анастасия - дочь экс-вратаря Сергея Перхуна, исполнившая гимн на "Арене ЦСКА"
Анастасия - дочь вратаря ЦСКА Сергея Перхуна, которая в 2016 году спела гимн на открытие "Арены ЦСКА". Отец девушки трагически скончался после столкновения на футбольном поле в 2001 году.
"Папе было всего двадцать три, когда он получил на поле травму, не совместимую с жизнью. Мама тогда была беременна мной. Папу я очень люблю. Он мой идеал настоящего мужчины. Хоть я его не видела ни разу, но чувствую, что он всегда рядом", - рассказала Анастасия.
Не пропустите: ТОП-10 иностранных диаспор в европейских футбольных клубах. Часть вторая| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Неймар сравнил Ла Лигу и Лигу 1
-
Гибрид Канте и Погба: за счет чего полузащитник "Лиона" Танги Ндомбеле привлекает внимание топ-клубов?
-
Гол Месси помог "Барселоне" обыграть "Вальядолид"
-
"Милан" обыгрывает "Аталанту" в центральном матче 24 тура Серии "А" и закрепляется в зоне Лиги Чемпионов
-
Иско может покинуть "Реал"
Лента новостей
-
"Монако" и "Ниццу" накажут за нарушения в подписании игроков
-
Мората ярко высказался о победном матче "Атлетико"
-
"Витесс" прервал безвыигрышную серию
-
Девушка дня: Анастасия - дочь экс-вратаря Сергея Перхуна, исполнившая гимн на "Арене ЦСКА"
-
В "Уфу" перешел топовый бомбардир чемпионата Словении
-
Неймар сравнил Ла Лигу и Лигу 1
-
Воспитанник "Ниццы" продолжит карьеру в ФНЛ
-
Жардим назвал главную цель "Монако"
-
Нужно играть лучше: Пике мощно высказался о матче с "Вальядолидом"
-
"Манчестер Юнайтед" активно интересуется защитником "Интера"
-
1
Вальверде прокомментировал победный матч "Барселоны" с "Вальядолидом"
-
Гибрид Канте и Погба: за счет чего полузащитник "Лиона" Танги Ндомбеле привлекает внимание топ-клубов?
-
Главные новости дня: 16 февраля
-
"Барселона" - "Вальядолид" - 1:0 (видеообзор матча)
-
"Витесс" Слуцкого обыграл "Виллем II"
-
1
Гол Месси помог "Барселоне" обыграть "Вальядолид"
-
"Анже" на своем поле переиграл "Ниццу" в матче 23-го тура чемпионата Франции
-
"Милан" обыгрывает "Аталанту" в центральном матче 24 тура Серии "А" и закрепляется в зоне Лиги Чемпионов
-
"Монако" Головина обыграл "Нант" и покинул зону вылета
-
Гвардиола указал на ошибку журналистов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10