Девушка дня: Анастасия Лунина - обаятельная супруга вратаря "Реала" Андрея Лунина

Фото инстаграм Анастасии Луниной

В сезоне 2020/21 голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин практически не играл. Тренерский штаб "сливочных" дал украинцу только один шанс - в январе он провёл 120 минут в матче Кубка Испании против "Алькояно" (1:2). С тех пор его спутницей всегда была скамейка запасных. А ещё... А ещё возлюбленная Анастасия.

Яркая брюнетка в марте стала женой футболиста. Пара расписалась в Мадриде без излишних торжеств. Что известно о супруге вратаря "Реала"? Она архитектор, дизайнер и блогер. В июне ей исполнится 26 лет. Любит собак и публиковать в инстаграме соблазнительные фото. Убедимся в этом вместе в рубрике "Девушка дня".

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