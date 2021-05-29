Девушка дня: Анастасия Лунина - обаятельная супруга вратаря "Реала" Андрея Лунина

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Девушка дня: Анастасия Лунина - обаятельная супруга вратаря "Реала" Андрея Лунина

Фото инстаграм Анастасии Луниной

В сезоне 2020/21 голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин практически не играл. Тренерский штаб "сливочных" дал украинцу только один шанс - в январе он провёл 120 минут в матче Кубка Испании против "Алькояно" (1:2). С тех пор его спутницей всегда была скамейка запасных. А ещё... А ещё возлюбленная Анастасия.

Яркая брюнетка в марте стала женой футболиста. Пара расписалась в Мадриде без излишних торжеств. Что известно о супруге вратаря "Реала"? Она архитектор, дизайнер и блогер. В июне ей исполнится 26 лет. Любит собак и публиковать в инстаграме соблазнительные фото. Убедимся в этом вместе в рубрике "Девушка дня".

Не пропустите: Алина Сабирова - блогерша, ставшая женой хавбека "Спартака" Наиля Умярова. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Карыч
Карыч

Тьху. Нашли обаятельность ))))))))))))))))))))

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andi
андрей

Ну почему хороша.

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