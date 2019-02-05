Девушка дня: Андреа Салас - сексуальная супруга вратаря "Реала" Кейлора Наваса

Блестящая карьера Кейлора Наваса в мадридском "Реале", по всей видимости, близится к завершению. Костариканец проиграл конкуренцию Тибо Куртуа и летом, скорее всего, покинет "Сантьяго Бернабеу". Впрочем, нет сомнений, что хорошие предложения у 32-летнего футболиста ещё будут. А пока он может наслаждаться времяпровождением со своей прекрасной женой Андреа Салас. Девушка ушла из модельного бизнеса ради своего избранника, сейчас они счастливы и воспитывают двоих детей. А вскоре в их семье появится третий ребёнок. Прекрасный повод познакомиться поближе с супругой Наваса в нашей постоянной рубрике.

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