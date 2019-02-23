Девушка дня: Анна-Мариана - обворожительная жена хавбека "Реала" Каземиро
Каземиро является ключевой фигурой для нынешнего мадридского "Реала". Бразилец не только делает много работы в центре поля, но и часто забивает важные голы. Однако успешен хавбек не только в спорте, но и в личной жизни. У него есть прекрасная жена Анна-Мариана и чудная дочь Сара. Сегодня поговорим об избраннице футболиста - профессиональном визажисте и хранительнице семейного очага звезды королевского клуба.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|24
|54
|2
|Атлетико Мадрид
|24
|47
|3
|Реал Мадрид
|24
|45
|4
|Севилья
|24
|37
|5
|Хетафе
|24
|36
|6
|Алавес
|24
|36
|7
|Реал Сосьедад
|24
|34
|8
|Бетис
|24
|33
|9
|Валенсия
|24
|32
|10
|Эйбар
|24
|31
|11
|Атлетик Бильбао
|24
|30
|12
|Леванте
|24
|30
|13
|Эспаньол
|25
|30
|14
|Леганес
|24
|29
|15
|Жирона
|24
|27
|16
|Реал Вальядолид
|24
|26
|17
|Сельта Виго
|24
|24
|18
|Вильярреал
|24
|23
|19
|Райо Вальекано
|24
|23
|20
|Уэска
|25
|19