Девушка дня: Анна-Мариана - обворожительная жена хавбека "Реала" Каземиро

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Девушка дня: Анна-Мариана - обворожительная жена хавбека "Реала" Каземиро

Каземиро является ключевой фигурой для нынешнего мадридского "Реала". Бразилец не только делает много работы в центре поля, но и часто забивает важные голы. Однако успешен хавбек не только в спорте, но и в личной жизни. У него есть прекрасная жена Анна-Мариана и чудная дочь Сара. Сегодня поговорим об избраннице футболиста - профессиональном визажисте и хранительнице семейного очага звезды королевского клуба. 

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