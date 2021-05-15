Девушка дня: Анна Реброва - супруга легенды украинского футбола Сергея Реброва

Фото инстаграм Анны Ребровой

Сергей Ребров оставил яркий след в истории украинского футбола. Он построил прекрасную карьеру, поиграв на родине и за киевское "Динамо", и за донецкий "Шахтёр", а также попробовав свои силы в зарубежных чемпионатах. За границей нападающий больше всего запомнился по выступлениям за "Тоттенхэм", а повесил бутсы на гвоздь он после завоевания чемпионства с "Рубином" в 2008 году.

В скором времени Ребров занялся тренерской деятельностью. Он неслабо попылил с киевским "Динамо", а сейчас успешно возглавляет венгерский "Ференцварош".

Что касается личной жизни украинского наставника, то он женат во второй раз. Его избранницей стала психолог Анна. Она почти на 20 лет младше Сергея, но разница в возрасте не мешает паре жить в семейной гармонии. Супруга Реброва родила двух сыновей, но при этом остаётся в отличной форме. Давайте убедимся в этом вместе в рубрике "Девушка дня".

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