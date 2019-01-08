Девушка дня: Анна Семак - супруга наставника "Зенита" Сергея Семака

Тренерская карьера Сергея Семака в последние годы неизменно идёт вверх. Сейчас он возглавляет питерский "Зенит" и лидирует со своей командой в чемпионате России. Однако успехи 42-летнего специалиста были бы невозможны без семьи, которая вдохновляет его на покорение новых вершин. Хранительницей домашнего очага рулевого "сине-бело-голубых" уже много лет является его жена Анна. Она родила Сергею пятерых детей, но это не мешает ей прекрасно выглядеть. Давайте убедимся в этом вместе!

Не пропустите: Эпичные восточные сражения: ТОП-3 сборные, которые являются главными фаворитами на победу в Кубке Азии 2019. | http://soccernews.ru