Девушка дня: Беатрис Эспехель - сногсшибательная избранница Коке

Беатрис Эспехель известна не только как модель. Для любителей футбола девушка, прежде всего, примечательна тем, что является супругой полузащитника мадридского "Атлетико" Коке. Пара узаконила отношения около года назад, скоро у них первый юбилей. А значит самое время познакомиться поближе с эффектной Беатрис в нашей постоянной рубрике.

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