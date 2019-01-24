Девушка дня: Беренис Шкаир - бывшая возлюбленная пропавшего Эмилиано Салы

Новость об исчезновении самолёта с новичком "Кардиффа" Эмилиано Салой на борту потрясла весь футбольный мир. Пока все молятся о том, чтобы форвард смог спастись, предлагаем Вам познакомиться с его бывшей девушкой Беренис Шкаир. Накануне модель компании Victoria's Secret сделала громкое заявление о пропаже игрока, допустив, что к этому может быть причастна мафия. Версия, конечно, резонансная, но подробности инцидента ещё предстоит выяснить правоохранительным органам. А мы пока насладимся красотой экс-возлюбленной Салы.

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