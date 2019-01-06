Девушка дня: Бланка Влашич - сестра хавбека ЦСКА Николы Влашича, сделавшая себе имя в лёгкой атлетике

Бланка Влашич - известная хорватская легкоатлетка, которая специализируется на прыжках в высоту. В её активе четыре золотых медали Чемпионатов Мира, выигранный Чемпионат Европы, а также серебро и бронза Олимпийских игр. Внушительный послужной список, ничего не скажешь. К таким результатам её брату, полузащитнику ЦСКА Николе Влашичу ещё стремиться и стремиться, но сегодня не о нём, а об обворожительной Бланке, уже вписавшей своё имя в историю мирового спорта.

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