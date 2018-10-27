Девушка дня: Даниэла Йехле - вторая половинка Марка-Андре тер Штегена

Уже завтра весь мир будет следить за Эль Класико. Сегодня же мы предлагаем уделить внимание супруге голкипера каталонской "Барселоны" Марка-Андре тер Штегена Даниэле Йехле.

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