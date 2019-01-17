Девушка дня: Дарья Карпина - очаровательная жена главного тренера "Ростова" Валерия Карпина

Летом 2017 года Валерий Карпин женился в третий раз. Супругой известного российского тренера стала очаровательная Дарья Гордеева - его землячка из эстонского города Нарва. Девушка родила Валерию дочь и сейчас пара увлечённо занимается воспитанием ребёнка. Кроме того, Даша не может жить без музыки. По выходным она даёт живые концерты, которые всегда пользуются спросом. В общем, с интересной и разносторонней личностью предстоит нам сегодня познакомиться в нашей постоянной рубрике.

Не пропустите: Футбол XXI века: "Ювентус" (2003-2007). | http://soccernews.ru