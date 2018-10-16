Девушка дня: Дезире Кордеро - бывшая подруга Роналду, встречающаяся с Хоакином Корреа

Жизнь мисс Испании 2014-го года Дезире Кордеро неразрывно связана с футболом - сначала она имела отношения на протяжении месяца с нынешним форвардом туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, а теперь она встречается с вингером римского "Лацио" Хоакином Корреа. Уже этих сведений достаточно, чтобы девушка оказалась в нашей постоянной рубрике.

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