Девушка дня: Дина Драгия - блондинка, покорившая сердце надежды хорватского футбола Тина Едвая
Карьера Тина Едвая развивается стремительно. Воспитанник загребского "Динамо" уже успел попробовать себя в "Роме", а сейчас является ключевым игроком "Байера". Прошлым летом 23-летний футболист в составе сборной Хорватии едва не стал чемпионом мира. Вдохновляет балканского универсала на спортивные успехи его девушка Дина Драгия. Очаровательная блондинка периодически лично поддерживает своего возлюбленного на трибунах. Прекрасный повод сделать её новой героиней нашей постоянной рубрики.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|18
|45
|2
|Бавария Мюнхен
|18
|39
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|18
|36
|4
|РБ Лейпциг
|18
|31
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|18
|30
|6
|Вольфсбург
|18
|28
|7
|Герта
|18
|27
|8
|Хоффенхайм
|18
|25
|9
|Вердер Бремен
|18
|25
|10
|Байер Леверкузен
|18
|24
|11
|Майнц 05
|18
|24
|12
|Шальке
|18
|21
|13
|Фрайбург
|18
|21
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|18
|21
|15
|Аугсбург
|18
|15
|16
|Штутгарт
|18
|14
|17
|Ганновер 96
|18
|11
|18
|ФК Нюрнберг
|18
|11