Девушка дня: Джессика Стерлинг - очаровательная супруга вратаря "Наполи" Давида Оспины

Вратарь "Наполи" Давид Оспина может похвастаться не только эффектной сестрой, о которой мы расскажем Вам позднее, но и очаровательной супругой. Избранница колумбийского стража ворот, права на которого принадлежат лондонскому "Арсеналу" - Джессика Стерлинг. Девушка ради возлюбленного бросила модельный бизнес и стала домохозяйкой. Предлагаем познакомиться с ней поближе в нашей традиционной рубрике.

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