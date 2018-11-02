Девушка дня: Джессика Стерлинг - очаровательная супруга вратаря "Наполи" Давида Оспины

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Девушка дня: Джессика Стерлинг - очаровательная супруга вратаря "Наполи" Давида Оспины

Вратарь "Наполи" Давид Оспина может похвастаться не только эффектной сестрой, о которой мы расскажем Вам позднее, но и очаровательной супругой. Избранница колумбийского стража ворот, права на которого принадлежат лондонскому "Арсеналу" - Джессика Стерлинг. Девушка ради возлюбленного бросила модельный бизнес и стала домохозяйкой. Предлагаем познакомиться с ней поближе в нашей традиционной рубрике.

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Комментарии
алекс

Секси! Я бы ее чпокнул!

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Команда М О
1 Манчестер Сити 10 26
2 Ливерпуль 10 26
3 Челси 10 24
4 Арсенал Лондон 10 22
5 Тоттенхэм 10 21
6 Борнмут 10 20
7 Уотфорд 10 19
8 Манчестер Юнайтед 10 17
9 Эвертон 10 15
10 Вулверхэмптон 10 15
11 Брайтон & Хоув Альбион 10 14
12 Лестер Сити 10 13
13 Вест Хэм Юнайтед 10 8
14 Кристал Пэлас 10 8
15 Бернли 10 8
16 Саутгемптон 10 7
17 Кардифф Сити 10 5
18 Фулхэм 10 5
19 Ньюкасл Юнайтед 10 3
20 Хаддерсфилд Таун 10 3
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