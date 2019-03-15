Девушка дня: Джейд Лебёф - дочь победителя ЧМ-1998 и Евро-2000 Франка Лебёфа

Теги франциячелсимарсельдевушки футболистов

Девушка дня: Джейд Лебёф - дочь победителя ЧМ-1998 и Евро-2000 Франка Лебёфа

Франк Лебёф вписал своё имя в историю футбола, выиграв со сборной Франции Чемпионат Мира в 1998 году и Чемпионат Европы в 2000-м. Кроме того, он прилично попылил в "Челси" и "Марселе", а также подарил миру прекрасную наследницу. Джейд Лебёф в январе 2018 года становилась самой горячей девушкой месяца, то есть вам, уважаемые юзеры, знойная француженка пришлась по душе. Однако инстаграм девушки за это время пополнился не одним десятком сочных фотографий. Поэтому мы не могли пройти мимо и подготовили для вас небольшую подборку из её новых снимков.

Не пропустите: Футбол XXI века: "Бавария" (2000-2003). | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ принял важное решение по будущему Тухеля

ПСЖ принял важное решение по будущему Тухеля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 30 74
2 Ливерпуль Ливерпуль 30 73
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 30 60
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 30 58
6 Челси Челси 29 57
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 30 44
8 Уотфорд Уотфорд 30 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 30 39
10 Лестер Сити Лестер Сити 30 38
11 Эвертон Эвертон 30 37
12 Борнмут Борнмут 30 37
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 30 34
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 30 30
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 30 28
19 Фулхэм Фулхэм 30 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 30 14
Полная таблица

топ-5 тегов