Девушка дня: Джейд Лебёф - дочь победителя ЧМ-1998 и Евро-2000 Франка Лебёфа
Франк Лебёф вписал своё имя в историю футбола, выиграв со сборной Франции Чемпионат Мира в 1998 году и Чемпионат Европы в 2000-м. Кроме того, он прилично попылил в "Челси" и "Марселе", а также подарил миру прекрасную наследницу. Джейд Лебёф в январе 2018 года становилась самой горячей девушкой месяца, то есть вам, уважаемые юзеры, знойная француженка пришлась по душе. Однако инстаграм девушки за это время пополнился не одним десятком сочных фотографий. Поэтому мы не могли пройти мимо и подготовили для вас небольшую подборку из её новых снимков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|74
|2
|Ливерпуль
|30
|73
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|29
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|39
|10
|Лестер Сити
|30
|38
|11
|Эвертон
|30
|37
|12
|Борнмут
|30
|37
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|34
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|30
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|30
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|30
|14