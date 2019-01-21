Девушка дня: Эдурне Гарсия - возлюбленная вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа

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Девушка дня: Эдурне Гарсия - возлюбленная вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа

Эдурне Гарсия - известная испанская певица, модель и телеведущая. А ещё она является главной вдохновительницей вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа, который в последние недели демонстрирует какой-то космический уровень игры. Пара пока не оформила официально свои отношения, но, по всей видимости, это вопрос времени. Что ж, давайте уделим больше внимания этой красотке, ведь есть все основания полагать, что без неё Де Хеа мог и не стать одним из лучших голкиперов современности.

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