Девушка дня: Екатерина Дорожко - эффектная экс-супруга Луиса Адриано

Теги спартак москвашахтер донецкмиланлуис адрианодевушки футболистов

Девушка дня: Екатерина Дорожко - эффектная экс-супруга Луиса Адриано

Фото инстаграм Екатерины Дорожко

Екатерина Дорожко напомнила о себе в медийном пространстве. Накануне появились её комментарии о разводе с бывшим нападающим "Шахтёра", "Милана" и "Спартака" Луисом Адриано, а также о новом романе с бразильским состоятельным мужчиной.

Мы, в свою очередь, обнаружили, что материала об этой сексапильной россиянке нет в нашей рубрике "Девушка дня". Срочно исправляемся! Приятного просмотра!

Не пропустите: Девушка дня: Габриэлла Холанд - сестра форварда "Боруссии" Эрлинга Холанда. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Испанские СМИ анонсируют перестройку в Мадриде: 10 футболистов "на выход", ветераны непоколебимы, Холанд и Мбаппе - на вход

Испанские СМИ анонсируют перестройку в Мадриде: 10 футболистов "на выход", ветераны непоколебимы, Холанд и Мбаппе - на вход

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Фламенго Фламенго 38 90
2 Сантос Сантос 38 74
3 Палмейрас Палмейрас 38 74
4 Гремио Гремио 38 65
5 Атлетико Паранаенсе Атлетико Паранаенсе 38 64
6 Сан-Паулу Сан-Паулу 38 63
7 Интернасьонал Интернасьонал 38 57
8 Коринтианс Коринтианс 38 56
9 Форталеза Форталеза 38 53
10 Гоияс Гоияс 38 52
11 Байя Байя 38 49
12 Васко да Гама Васко да Гама 38 49
13 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 38 48
14 Флуминенсе Флуминенсе 38 46
15 Ботафого Ботафого 38 43
16 Сеара Сеара 38 39
17 Крузейро Крузейро 38 36
18 КСА КСА 38 32
19 Чапекоенсе Чапекоенсе 38 32
20 Аваи Аваи 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов