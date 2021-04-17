Девушка дня: Екатерина Дорожко - эффектная экс-супруга Луиса Адриано

Фото инстаграм Екатерины Дорожко

Екатерина Дорожко напомнила о себе в медийном пространстве. Накануне появились её комментарии о разводе с бывшим нападающим "Шахтёра", "Милана" и "Спартака" Луисом Адриано, а также о новом романе с бразильским состоятельным мужчиной.

Мы, в свою очередь, обнаружили, что материала об этой сексапильной россиянке нет в нашей рубрике "Девушка дня". Срочно исправляемся! Приятного просмотра!

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