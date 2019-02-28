Девушка дня: Екатерина Реброва - верная спутница вратаря "Спартака" Артёма Реброва

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Девушка дня: Екатерина Реброва - верная спутница вратаря "Спартака" Артёма Реброва

Карьера вратаря "Спартака" Артёма Реброва близится к логическому завершению. В последние полтора сезона 34-летний футболист чаще лечится от травм, чем играет. Но если ветеран "красно-белых" выходит на поле, то можно быть уверенным, что на трибунах его поддерживает жена Екатерина. Симпатичная брюнетка старается не пропускать домашние матчи "народной команды", потому что знает, что её присутствие крайне важно для любящего мужа. А ещё Катя Реброва - мать двух прекрасных сыновей, успешный дизайнер и новая героиня нашей постоянной рубрики.  

 

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