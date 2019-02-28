Девушка дня: Екатерина Реброва - верная спутница вратаря "Спартака" Артёма Реброва
Карьера вратаря "Спартака" Артёма Реброва близится к логическому завершению. В последние полтора сезона 34-летний футболист чаще лечится от травм, чем играет. Но если ветеран "красно-белых" выходит на поле, то можно быть уверенным, что на трибунах его поддерживает жена Екатерина. Симпатичная брюнетка старается не пропускать домашние матчи "народной команды", потому что знает, что её присутствие крайне важно для любящего мужа. А ещё Катя Реброва - мать двух прекрасных сыновей, успешный дизайнер и новая героиня нашей постоянной рубрики.
Не пропустите: Футбол XXI века: "Милан" (2015-2019). | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Милан" назвал стоимость Кутроне
-
"Манчестер Сити" заключил выгодный контракт с известной немецкой компанией
-
В 2020 году Суперкубок Южной Америки может пройти в России
-
Роджерс попросил на усиление состава "Лестера" более 200 миллионов евро
-
Жена Дмитрия Тарасова высказалась об умственных способностях футболиста
-
Стало известно, сыграет ли Роналду с "Наполи"
-
1
Фанаты "Барселоны" высмеяли "Реал" после матча в Кубке Испании
-
Бутрагеньо ярко высказался о поражении "Реала" от "Барселоны"
-
Девушка дня: Екатерина Реброва - верная спутница вратаря "Спартака" Артёма Реброва
-
Вальверде провёл юбилейный матч у руля "Барселоны"
-
Впервые с 1996 года "Реал" пять раз разгромно проиграл в течение одного сезона
-
Экс-тренер "Реала" сделал выбор между Месси и Роналду
-
"Локомотив" попытается переманить лидера "Спартака"
-
"Валенсия" - "Бетис": видеотрансляция битвы за вторую путёвку в финал Кубка Испании
-
Сульшер установил рекорд "Манчестер Юнайтед"
-
Экс-президента "Барселоны" выпустили из тюрьмы
-
Сарри прокомментировал победу над "Тоттенхэмом"
-
Футбол XXI века: "Милан" (2015-2019)
-
Варан показал последствия своего повреждения в Эль Класико
-
Месси установил рекорд Эль Класико, Рамос - антирекорд
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10