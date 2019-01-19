Девушка дня: Екатерина Сафронова - бывшая жена легенды "Зенита" Александра Кержакова

Бывшая жена экс-нападающего "Зенита" Александра Кержакова привлекла к себе внимание откровенным интервью телеканалу "360°". Екатерина Сафронова рассказала много нелицеприятного о легенде российского футбола. Однако нельзя сказать, что Кержаков испортил ей жизнь. Судя по инстаграму девушки, она вполне счастлива. Кое-что из её фотогалереи мы отобрали для нашей постоянной рубрики.

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