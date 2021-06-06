Девушка дня: Елена Максимова - возлюбленная хавбека сборной России Алексея Миранчука

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Девушка дня: Елена Максимова - возлюбленная хавбека сборной России Алексея Миранчука

Фото инстаграм Елены Максимовой

Накануне полузащитник Алексей Миранчук заработал пенальти, благодаря которому сборная России победила неуступчивых болгар. В скором времени 25-летний футболист постарается стать лидером национальной команды на Евро-2020. Пока он выглядит робко в коллективе Станислава Черчесова, но где ещё громко заявлять о себе, если не на крупном международном турнире.

Хотя, конечно, экс-хавбек "Локомотива" подходит к Чемпионату Европы не в идеальном состоянии. За "Аталанту" он в минувшем сезоне играл немного, да и вообще период адаптации в новой стране, новом чемпионате - это дело хлопотное. Помогает Алексею в Италии его возлюбленная Елена Максимова. Красотка имеет техническое образование, а сейчас осваивает маркетинг в магистратуре. СМИ пишут, что в своё время она едва не стала женой внука первого президента РФ Бориса Ельцина. Знакомимся со спутницей Миранчука в нашей постоянной рубрике "Девушка дня".

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