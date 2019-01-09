Девушка дня: Федерика Пиньотти - подруга хавбека "Ювентуса" Стефано Стураро

Карьера полузащитника "Ювентуса" Стефано Стураро сейчас оставляет желать лучшего. 25-летний футболист в августе перебрался на правах аренды в лиссабонский "Спортинг", однако до сих пор не дебютировал за "львов" из-за травмы. Сидеть на больничном - сомнительное удовольствие, однако всё не так плохо, когда рядом с тобой такая замечательная девушка, как Федерика Пиньотти. Именно с ней мы и познакомимся сегодня в нашей постоянной рубрике.

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