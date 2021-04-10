Девушка дня: Габриэлла Холанд - сестра форварда "Боруссии" Эрлинга Холанда
Фото инстаграм Габриэллы Холанд
Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд сейчас на хайпе. Он кладёт голы пачками и является трансферной целью для большинства топ-клубов Европы. 20-летний футболист полностью сосредоточен на своей карьере, поэтому на личную жизнь у него не хватает времени. То есть девушку норвежца мы вам не покажем, а вот сестру с удовольствием.
Габриэлла Холанд - младшая сестра Эрлинга, она любит путешествовать и фотографировать. Но, главное, всегда поддерживает своего звёздного брата. Знакомимся с ней в нашей рубрике "Девушка дня".
Не пропустите: Девушка дня: Роксана Малиновская - жена украинского легионера "Аталанты" Руслана Малиновского. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Лента новостей
-
Футболист "Сан-Лоренсо" забил потрясающий победный гол в матче чемпионата Аргентины (видео)
-
Дортмундская "Боруссия" одержала волевую победу над "Штутгартом"
-
"Челси" разгромил "Кристал Пэлас" в матче АПЛ
-
Ибрагимович получил красную карточку за разговор с судьей
-
1
"Рубин" в гостях победил "Ростов"
-
"Милан" обыграл "Парму" и сократил отставание от "Интера"
-
Яя Туре оценил игру "Спартака" в последних матчах
-
Руководитель "Милана" высказался о будущем Ибрагимовича в клубе
-
"Ювентус" собирается продлить контракт с 43-летним Буффоном
-
Девушка дня: Габриэлла Холанд - сестра форварда "Боруссии" Эрлинга Холанда
-
ПСЖ на выезде разгромил "Страсбур"
-
"Ювентус" подпишет норвежского таланта
-
"Бавария" - первая команда, гарантировавшая себе участие в следующей Лиге Чемпионов
-
"Атлетик" не сумел одолеть "Алавес"
-
"Ливерпуль" добыл волевую победу над "Астон Виллой"
-
"Ювентус" готов продать 8 футболистов
-
"Унион" отобрал очки у "Баварии" и другие результаты 28-го тура Бундеслиги
-
"Уфа" разгромила "Ахмат" в дебютном матче тренера Стукалова
-
Тренер "Фиорентины" высказался об игровых качествах Кокорина
-
"Специя" вырвала победу над "Кротоне" благодаря двум голам в концовке
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20