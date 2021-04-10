Девушка дня: Габриэлла Холанд - сестра форварда "Боруссии" Эрлинга Холанда

Теги боруссия дортмундэрлинг холанднорвегиядевушки футболистов

Девушка дня: Габриэлла Холанд - сестра форварда "Боруссии" Эрлинга Холанда

Фото инстаграм Габриэллы Холанд

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд сейчас на хайпе. Он кладёт голы пачками и является трансферной целью для большинства топ-клубов Европы. 20-летний футболист полностью сосредоточен на своей карьере, поэтому на личную жизнь у него не хватает времени. То есть девушку норвежца мы вам не покажем, а вот сестру с удовольствием. 

Габриэлла Холанд - младшая сестра Эрлинга, она любит путешествовать и фотографировать. Но, главное, всегда поддерживает своего звёздного брата. Знакомимся с ней в нашей рубрике "Девушка дня".

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