Девушка дня: Хеми Ванегас - возлюбленная новобранца "Зенита" Вильмара Барриоса (эксклюзив)

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Девушка дня: Хеми Ванегас - возлюбленная новобранца "Зенита" Вильмара Барриоса (эксклюзив)

1 февраля 2019 года - знаковая дата для полузащитника сборной Колумбии Вильмара Барриоса. Именно в этой день он перешёл из "Бока Хуниорс" в "Зенит" за 15 миллионов евро. Пока перспективный хавбек не имел возможности проявить себя в российской команде, поэтому и обсуждать его игру сейчас нет смысла. Зато его возлюбленная Хеми Ванегас уже попала в наше поле внимания. Именно избранницу новичка "сине-бело-голубых" мы сегодня сделали героиней нашей постоянной рубрики. Между прочим, первыми на просторах рунета.

А вчера Soccernews познакомил вас с женой другого новичка "Зенита" Ярослава Ракицкого. | http://soccernews.ru

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