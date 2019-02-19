Девушка дня: Хиба Абук - невеста защитника "Реала" Ашрафа Хакими
Карьера марокканского защитника Ашрафа Хакими в последние годы резко пошла вверх. Сначала он неплохо зарекомендовал себя в "Реале", а сейчас на правах аренды феерит в составе дортмундской "Боруссии". Вдохновенная игра 20-летнего футболиста обусловлена многими факторами, но одним из них точно является его возлюбленная Хиба Абук. Испанская актриса тунисского происхождения старше своего избранника на 12 лет, но это не мешает им строить крепкие отношения. Вскоре пара поженится и вполне возможно, что это станет новой мотивацией для юного фулбека совершенствоваться, чтобы однажды добиться статуса лучшего защитника в мире.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|21
|50
|2
|Бавария Мюнхен
|22
|48
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|22
|43
|4
|РБ Лейпциг
|22
|41
|5
|Байер Леверкузен
|22
|36
|6
|Вольфсбург
|22
|35
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|22
|34
|8
|Хоффенхайм
|22
|33
|9
|Герта
|22
|32
|10
|Вердер Бремен
|22
|31
|11
|Майнц 05
|22
|27
|12
|Фортуна Дюссельдорф
|22
|25
|13
|Фрайбург
|22
|24
|14
|Шальке
|22
|23
|15
|Аугсбург
|22
|18
|16
|Штутгарт
|22
|15
|17
|Ганновер 96
|22
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|21
|12