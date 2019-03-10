Девушка дня: Холли - младшая дочь легенды "Ньюкасла" Алана Ширера

Теги ньюкасл юнайтеданглияалан ширер

Девушка дня: Холли - младшая дочь легенды "Ньюкасла" Алана ШирераХолли Ширер - певица и младшая дочь легендарного футболиста Англии Алана.

Помимо карьеры певицы, девушка уделяет много времени благотворительности.

А еще: Хет-трик Стерлинга принес "Манчестер Сити" победу над "Уотфордом"| http://soccernews.ru

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