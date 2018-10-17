Девушка дня: "хорватская Шакира" - Изабель Ковачич

В Хорватии супругу полузащитника лондонского "Челси" Матео Ковачича Изабель прозвали "местной Шакирой". И следует признать, такое сравнение является не случайным.

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