Девушка дня: Ирен Гарсия Морено - предполагаемая любовница Павла Мамаева

В начале этой недели жена полузащитника "Ростова" Павла Мамаева Алана обвинила мужа в измене. По её словам, футболист "загулял" во время тренировочных сборов своей команды в Испании.

Предполагаемая любовница бывшего игрока сборной России - 29-летняя модель и адвокат Ирен Гарсия Морено. Алана Мамаева опубликовала личные данные девушки (за что ей, кстати, грозит судебное разбирательство), поэтому не составило труда вычислить её аккаунт в инстаграме.

И пока в семье хавбека разыгрывается драма с якобы попыткой суицида жены, предлагаем познакомиться поближе с загадочной красоткой с Пиренейского полуострова в рубрике "Девушка дня".

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