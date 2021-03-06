Девушка дня: Ирен Гарсия Морено - предполагаемая любовница Павла Мамаева
В начале этой недели жена полузащитника "Ростова" Павла Мамаева Алана обвинила мужа в измене. По её словам, футболист "загулял" во время тренировочных сборов своей команды в Испании.
Предполагаемая любовница бывшего игрока сборной России - 29-летняя модель и адвокат Ирен Гарсия Морено. Алана Мамаева опубликовала личные данные девушки (за что ей, кстати, грозит судебное разбирательство), поэтому не составило труда вычислить её аккаунт в инстаграме.
И пока в семье хавбека разыгрывается драма с якобы попыткой суицида жены, предлагаем познакомиться поближе с загадочной красоткой с Пиренейского полуострова в рубрике "Девушка дня".
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