Девушка дня: Ирина Морозюк - горячая жена экс-защитника сборной Украины Николая Морозюка
Николай Морозюк в январе 2019 года впервые в карьере оказался в иностранном клубе. Футболист, отдавший лучшие годы киевскому "Динамо" и донецкому "Металлургу", теперь защищает цвета турецкого "Ризеспора". Ему 31 год и пенсия уже не за горами, поэтому почему бы не подзаработать, тем более не очень далеко от дома. А когда хавбек завяжет с футболом, он сможет чаще проводить время со своей женой Ириной, которая в своём инстаграме не устаёт радовать мужскую половину человечества откровенными фотографиями. Задумайся, Николай, как бы не увели у тебя нашу сегодняшнюю героиню постоянной рубрики.
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|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|34
|75
|2
|Фенербахче
|34
|72
|3
|Истанбул ББ
|34
|72
|4
|Бешикташ
|34
|71
|5
|Трабзонспор
|34
|55
|6
|Гёзтепе АС Измир
|34
|49
|7
|Сивасспор
|34
|49
|8
|Касимпаса
|34
|46
|9
|Кайсериспор
|34
|44
|10
|Малатия Беледийеспор
|34
|43
|11
|Акхисар Беледийе ГС
|34
|42
|12
|Аланьяспор
|34
|40
|13
|Бурсаспор
|34
|39
|14
|Антальяспор
|34
|38
|15
|Коньяспор
|34
|36
|16
|Османлыспор
|34
|33
|17
|Генчлербирлиги
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|Карабюкспор
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