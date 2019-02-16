Девушка дня: Ирина Морозюк - горячая жена экс-защитника сборной Украины Николая Морозюка

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Девушка дня: Ирина Морозюк - горячая жена экс-защитника сборной Украины Николая Морозюка

Николай Морозюк в январе 2019 года впервые в карьере оказался в иностранном клубе. Футболист, отдавший лучшие годы киевскому "Динамо" и донецкому "Металлургу", теперь защищает цвета турецкого "Ризеспора". Ему 31 год и пенсия уже не за горами, поэтому почему бы не подзаработать, тем более не очень далеко от дома. А когда хавбек завяжет с футболом, он сможет чаще проводить время со своей женой Ириной, которая в своём инстаграме не устаёт радовать мужскую половину человечества откровенными фотографиями. Задумайся, Николай, как бы не увели у тебя нашу сегодняшнюю героиню постоянной рубрики.

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