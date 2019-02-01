Девушка дня: Ирина Шейк - бывшая возлюбленная Криштиану Роналду

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Девушка дня: Ирина Шейк - бывшая возлюбленная Криштиану Роналду

Накануне с удивлением обнаружил, что российская супермодель Ирина Шейк до сих пор не была героиней нашей постоянной рубрики. Спешим исправить это досадное недоразумение - именно бывшая возлюбленная пятикратного обладателя "Золотого мяча" Криштиану Роналду будет сегодня радовать глаз наших уважаемых пользователей.

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Я счастлив что встретил тебя мою сладенькую такую, мою нежную, страстную кошечку. You'll always be in my heart!

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