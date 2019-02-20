Девушка дня: Ивана Итурбе - новая подруга форварда "Локомотива" Джефферсона Фарфана

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Девушка дня: Ивана Итурбе - новая подруга форварда "Локомотива" Джефферсона Фарфана

Джефферсон Фарфан в этом сезоне не так хорош, как в прошлом. Конечно, одной из главных причин спада в игре 34-летнего футболиста стали травмы. Но сегодня не об этом. Пока у него не слишком клеится на поле, форвард "Локомотива" успешно строит свою личную жизнь. Его новая пассия - перуанская модель Ивана Итурбе. Девушка обещает в скором времени побывать в России. Что ж, ждём! Мы всегда рады таким знойным красавицам.

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