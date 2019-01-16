Девушка дня: Камиль Солд - избранница хавбека "Эвертона" Моргана Шнейдерлина

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Девушка дня: Камиль Солд - избранница хавбека "Эвертона" Моргана Шнейдерлина

Морган Шнейдерлин совсем недавно был очень востребованным футболистом - он выступал за "Манчестер Юнайтед" и вызывался в сборную Франции, однако сейчас 29-летний хавбек по большей части полирует скамейку запасных в "Эвертоне". Но отчаиваться игроку не даёт его жена Камиль Солд. Привлекательная девушка не первый год окружает бывшего "красного дьявола" своей любовью, что помогает ему справляться с карьерными трудностями. Накануне появилась информация, что Шнейдерлин может оказаться в "Роме". Возможно, этот переход поможет полузащитнику вновь заявить о себе, да и его супруге в Риме будет интереснее, нежели в промышленном Ливерпуле.

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