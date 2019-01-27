Девушка дня: Камила Галанте - жена игрока Зенита, который в шаге от перехода в ПСЖ
Сегодня в нашей постоянной рубрике мы познакомим вас с Камилой Галанте, супругой хавбека "Зенита" Леандро Паредеса.
Пара состоит в отношениях более 7 лет, однако свадьба была сыграна лишь зимой 2017 года. Супруги воспитывают двух детей - сына и дочь.
Напомним, что в ближайшее время Паредес должен перебраться в ПСЖ. Ожидается, что игрок подпишет с клубом соглашение до 2023 года с зарплатой в 5 миллионов евро за сезон.
Читайте также: Футбол XXI века: "Ювентус" (2011-2015). | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Кардифф" начал поиски виновных в пропаже самолета с Салой
-
Калинич может перебраться в Германию
-
Девушка дня: Камила Галанте - жена игрока Зенита, который в шаге от перехода в ПСЖ
-
Вальверде подверг критике Гвардиолу
-
Дортмундская "Боруссия" выдала лучший результат в Бундеслиге в своей истории
-
"Арсенал" хочет арендовать нападающего "Барселоны"
-
"Торино" - "Интер": видеотрансляция битвы между Турином и Миланом
-
"Барселона" хочет ускорить трансфер защитника "Тулузы"
-
"Интер" отказал "Арсеналу" в обмене игроками
-
"Жирона" - "Барселона": видеотрансляция каталонского дерби
-
Минувшие спортшколы. Игроки, начавшие профессиональный путь позднее 20-ти лет
-
"Бавария" форсирует трансфер чемпиона мира
-
Анонс главных событий 27 января
-
Главные новости дня: 26 января
-
Паредес выбрал игровой номер в ПСЖ
-
"Спортинг" - обладатель Кубка португальской лиги
-
Гол Черышева в ворота "Вильярреала" (видео)
-
ПСВ сильнее "Гронингена" и другие результаты 19-го тура чемпионата Нидерландов
-
1
"Спартак" поздравил Глушакова с днём рождения
-
1
"Уимблдон" выбил "Вест Хэм" из Кубка Англии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10