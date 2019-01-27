Девушка дня: Камила Галанте - жена игрока Зенита, который в шаге от перехода в ПСЖ

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Девушка дня: Камила Галанте - жена игрока Зенита, который в шаге от перехода в ПСЖ

Сегодня в нашей постоянной рубрике мы познакомим вас с Камилой Галанте, супругой хавбека "Зенита" Леандро Паредеса.

Пара состоит в отношениях более 7 лет, однако свадьба была сыграна лишь зимой 2017 года. Супруги воспитывают двух детей - сына и дочь.

Напомним, что в ближайшее время Паредес должен перебраться в ПСЖ. Ожидается, что игрок подпишет с клубом соглашение до 2023 года с зарплатой в 5 миллионов евро за сезон.

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