Девушка дня: Камилла Титгат - супруга Рафаэля Варана

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Девушка дня: Камилла Титгат - супруга Рафаэля ВаранаЕсли футбольные дела в клубе у защитника мадридского "Реала" Рафаэля Варана идут не лучшим образом, то на личном фронте у него более чем все в порядке. Футболист еще со школьных времен находится вместе со своей теперь уже женой Камиллой Титгат, которая поддерживает мужа не только дома, но и достаточно часто на играх его команды.

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