Девушка дня: Карла Перейра - красавица-жена "тренера с яйцами" Диего Симеоне

Нет сомнений, что Диего Симеоне - один из главных героев в мире футбола на этой неделе. Блестящая победа "Атлетико" над "Ювентусом" в Лиге Чемпионов стала украшением текущей стадии турнира. А кто вдохновляет самого эмоционального тренера на планете? Модель Карла Перейра с 2014 года является ангелом-хранителем (сам Эль Чоло так говорит) экспрессивного аргентинца. Знакомимся с ней в нашей постоянной рубрике.

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