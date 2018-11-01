Девушка дня: Каролина Бояр - длинноногая красавица, работающая футбольным арбитром

Оказывается, красивые девушки могут быть связаны с футболом не только как избранницы игроков. Красноречивый пример - Каролина Бояр, которая является арбитром и работает на матчах в польских первенствах. Как Вы считаете, возможно ли сосредоточиться на футболе, когда на бровке машет флагом такая красотка?

Не пропустите продолжение эксклюзивного материала об истории "Барселоны" в XXI веке. | http://soccernews.ru