Девушка дня: Каролина Бояр - длинноногая красавица, работающая футбольным арбитром

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Девушка дня: Каролина Бояр - длинноногая красавица, работающая футбольным арбитром

Оказывается, красивые девушки могут быть связаны с футболом не только как избранницы игроков. Красноречивый пример - Каролина Бояр, которая является арбитром и работает на матчах в польских первенствах. Как Вы считаете, возможно ли сосредоточиться на футболе, когда на бровке машет флагом такая красотка?

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ех письку бы тебе отлизать

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