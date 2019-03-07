Девушка дня: Кэрол Энтони - будущая жена легенды "Ливерпуля" Иана Раша
Иан Раш оставил неизгладимый след в истории "Ливерпуля". Легендарный валлиец отдал "красным" 15 лет своей карьеры и выиграл почти два десятка трофеев. Сейчас он на заслуженной пенсии, но это вовсе не значит, что в его жизни нет ничего интересного. К примеру, в ближайшее время Раш собирается сыграть свадьбу с ирландской моделью Кэрол Энтони. Девушка младше бывшего форварда на 22 года, но, как известно, любви все возрасты покорны. Именно об избраннице иконы британского футбола мы и поговорим сегодня в рамках нашей постоянной рубрики.
Не пропустите: Футбол XXI века: "Милан" (2015-2019). | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Реал" определился с приоритетным кандидатом на замену Солари
-
Президент ПСЖ ответил на вопрос о возможном увольнении Тухеля
-
Сульшер оценил перспективы "Манчестер Юнайтед" в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов
-
2
Мбаппе провёл 25-й матч в Лиге Чемпионов и стал четвёртым в списке самых молодых игроков, достигших этой отметки
-
Агент Лопетеги сделал заявление о финансовых претензиях тренера к "Реалу"
-
Бартез назвал причину вылета ПСЖ из Лиги Чемпионов
-
Президент ПСЖ ярко высказался о пенальти на 92-й минуте в пользу "Манчестер Юнайтед"
-
ПСЖ теряет основного игрока
-
1
Лопетеги требует от "Реала" огромную сумму
-
Тренер "Ромы" не пришёл на пресс-конференцию после поражения от "Порту"
-
Эпичное празднование: Пепе отметил третий гол в ворота "Ромы" с табуреткой в руках
-
1
Девушка дня: Кэрол Энтони - будущая жена легенды "Ливерпуля" Иана Раша
-
"Нас опять ограбили": президент "Ромы" дал оценку судейству в матче с "Порту"
-
Сульшер сфотографировался с двумя легендами "Манчестер Юнайтед" после победы над ПСЖ
-
Тухель высказался о вылете ПСЖ из Лиги Чемпионов
-
"Ливерпуль" хочет переманить двух игроков из Бундеслиги
-
Сульшер прокомментировал победу над ПСЖ в Лиге Чемпионов
-
Касильяс побил рекорд Роналду в Лиге Чемпионов
-
Лингард сошёл с ума, празднуя третий гол "Манчестер Юнайтед" в ворота ПСЖ
-
"Рома" из-за травмы потеряла своего капитана
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|29
|71
|2
|Ливерпуль
|29
|70
|3
|Тоттенхэм
|29
|61
|4
|Манчестер Юнайтед
|29
|58
|5
|Арсенал Лондон
|29
|57
|6
|Челси
|28
|56
|7
|Вулверхэмптон
|29
|43
|8
|Уотфорд
|29
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|39
|10
|Эвертон
|29
|37
|11
|Лестер Сити
|29
|35
|12
|Борнмут
|29
|34
|13
|Кристал Пэлас
|29
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|28
|30
|16
|Бернли
|29
|30
|17
|Саутгемптон
|29
|27
|18
|Кардифф Сити
|29
|25
|19
|Фулхэм
|29
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|29
|14