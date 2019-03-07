Девушка дня: Кэрол Энтони - будущая жена легенды "Ливерпуля" Иана Раша

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Девушка дня: Кэрол Энтони - будущая жена легенды "Ливерпуля" Иана Раша

Иан Раш оставил неизгладимый след в истории "Ливерпуля". Легендарный валлиец отдал "красным" 15 лет своей карьеры и выиграл почти два десятка трофеев. Сейчас он на заслуженной пенсии, но это вовсе не значит, что в его жизни нет ничего интересного. К примеру, в ближайшее время Раш собирается сыграть свадьбу с ирландской моделью Кэрол Энтони. Девушка младше бывшего форварда на 22 года, но, как известно, любви все возрасты покорны. Именно об избраннице иконы британского футбола мы и поговорим сегодня в рамках нашей постоянной рубрики.

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Карыч
Карыч

Пусть легенда готовит место на голове для развесистых рогов.

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