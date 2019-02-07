Девушка дня: Клаудиа Руис - дочь бывшего тренера сборной Испании Фернандо Йерро

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Девушка дня: Клаудиа Руис - дочь бывшего тренера сборной Испании Фернандо Йерро

Легенда испанского футбола Фернандо Йерро оставил наследие не только на поле. У него ещё и прекрасная дочь, которую зовут Клаудиа. Девушка болеет за мадридский "Реал" и грезит модельным бизнесом. На фоне постепенного выхода "сливочных" из кризиса, было бы преступлением не уделить внимание в нашей постоянной рубрике такой яркой фанатке столичной команды.

 

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