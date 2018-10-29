Девушка дня: Корал Симанович - жена одного из героев Эль Класико Серхи Роберто

Вчера каталонская "Барселона" в Эль Класико нанесла болезненное поражение мадридскому "Реалу". Одним из главных героев воскресного вечера стал Серхи Роберто, сделавший на Луиса Суареса два ассиста (а мог и все три, но еще один удар уругвайца после его передачи пришелся в Тибо Куртуа). Но в нашей традиционной рубрике мы обойдем вниманием футбольные успехи 26-летнего универсала, и остановимся на его супруге - модели Корал Симанович.

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