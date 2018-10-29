Девушка дня: Корал Симанович - жена одного из героев Эль Класико Серхи Роберто

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Девушка дня: Корал Симанович - жена одного из героев Эль Класико Серхи РобертоВчера каталонская "Барселона" в Эль Класико нанесла болезненное поражение мадридскому "Реалу". Одним из главных героев воскресного вечера стал Серхи Роберто, сделавший на Луиса Суареса два ассиста (а мог и все три, но еще один удар уругвайца после его передачи пришелся в Тибо Куртуа). Но в нашей традиционной рубрике мы обойдем вниманием футбольные успехи 26-летнего универсала, и остановимся на его супруге - модели Корал Симанович.

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Не ВИКТОР

Эхх, вот бы ВИКТОР ей письку отлизал))

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Алекс

Секси! Я бы ее чпокнул!

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2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 21 44
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 21 39
4 Севилья Севилья 21 36
5 Алавес Алавес 21 32
6 Хетафе Хетафе 21 31
7 Валенсия Валенсия 21 29
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9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 21 27
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12 Леванте Леванте 21 26
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 21 25
14 Жирона Жирона 21 24
15 Эспаньол Эспаньол 21 24
16 Леганес Леганес 21 23
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18 Сельта Виго Сельта Виго 21 21
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20 Уэска Уэска 21 12
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