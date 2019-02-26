Девушка дня: Кристина Педроче - испанская телеведущая, потроллившая Криштиану Роналду

Известная испанская телеведущая Кристина Педроче пару дней назад попала в новостные ленты многих футбольных сайтов. Поводом стал её ответ нападающему "Ювентуса" Криштиану Роналду, которого она тонко потроллила. У девушки не только прекрасное чувство юмора, но и крайне привлекательная внешность. Давайте убедимся в этом вместе в нашей постоянной рубрике.

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