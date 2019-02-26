Девушка дня: Кристина Педроче - испанская телеведущая, потроллившая Криштиану Роналду
Известная испанская телеведущая Кристина Педроче пару дней назад попала в новостные ленты многих футбольных сайтов. Поводом стал её ответ нападающему "Ювентуса" Криштиану Роналду, которого она тонко потроллила. У девушки не только прекрасное чувство юмора, но и крайне привлекательная внешность. Давайте убедимся в этом вместе в нашей постоянной рубрике.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|25
|57
|2
|Атлетико Мадрид
|25
|50
|3
|Реал Мадрид
|25
|48
|4
|Хетафе
|25
|39
|5
|Севилья
|25
|37
|6
|Алавес
|25
|37
|7
|Бетис
|25
|36
|8
|Реал Сосьедад
|25
|35
|9
|Валенсия
|25
|33
|10
|Атлетик Бильбао
|25
|33
|11
|Эйбар
|25
|31
|12
|Леганес
|25
|30
|13
|Леванте
|25
|30
|14
|Эспаньол
|25
|30
|15
|Жирона
|25
|28
|16
|Реал Вальядолид
|25
|26
|17
|Сельта Виго
|25
|25
|18
|Вильярреал
|25
|23
|19
|Райо Вальекано
|25
|23
|20
|Уэска
|25
|19