Девушка дня: Ксения Коваленко - футболистка, родившая дочь Глушакову

Фото инстаграм Ксении Коваленко

7 марта бывший капитан "Спартака", а ныне полузащитник "Химок" Денис Глушаков удивил многих, сообщив о рождении третьей дочери. Мамой малышки Милы стала известная российская футболиста Ксения Коваленко.

25-летняя девушка - одна из самых известных (если не самая) футболисток России. Она выступает за московский ЦСКА и национальную сборную, является двукратной чемпионкой страны и обладателем Кубка. Заполучить её хотели некоторые зарубежные клубы, впрочем, пока были недостаточно убедительны.

Но Ксения не только звёздная футболистка, а ещё и очень привлекательная персона. В 2014 году она вошла в топ-100 самых сексуальных девушек планеты по версии мужского журнала FHM. По делу ли? Давайте разбираться в рубрике "Девушка дня".

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