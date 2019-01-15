Девушка дня: Ксения Песьякова - бомбическая супруга вратаря "Ростова" Сергея Песьякова

Ещё в прошлом сезоне Сергей Песьяков был героем для болельщиков "Ростова". Он делал потрясающие сейвы, добывая очки для команды, и в целом выглядел очень уверенно. Однако уже в текущей кампании 30-летний страж ворот проигрывает конкуренцию Илье Абаеву. Пока неизвестно, кто будет "первым номером" ростовчан весной, впрочем, уже сейчас можно констатировать, что у Песьякова будет преимущество - это его жена Ксения. Как думаете, можно ли плохо играть, когда за тобой с трибун следит такая бомбическая девушка?

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