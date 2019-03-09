Девушка дня: Кьяра Алеати - болельщица "Ювентуса", покорившая итальянское телевидение
Традиционно на итальянском телевидении работает много красивых девушек. Особенно это касается спортивной журналистики, в частности, футбола. Одной из представительниц этой прекрасной категории является Кьяра Алеати. Она прославилась, будучи ведущей на канале SportItalia. А ещё эффектная блондинка - преданная болельщица туринского "Ювентуса", ну и новая героиня рубрики "Девушка дня".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|27
|75
|2
|Наполи
|26
|56
|3
|Милан
|26
|48
|4
|Интер Милан
|26
|47
|5
|Рома
|26
|44
|6
|Лацио
|25
|41
|7
|Торино
|26
|41
|8
|Аталанта
|26
|41
|9
|Сампдория
|26
|39
|10
|Фиорентина
|26
|36
|11
|Сассуоло
|26
|31
|12
|Дженоа
|26
|30
|13
|Парма
|26
|30
|14
|Кальяри
|26
|27
|15
|Удинезе
|26
|25
|16
|СПАЛ
|26
|23
|17
|Эмполи
|26
|22
|18
|Болонья
|26
|18
|19
|Фрозиноне
|26
|17
|20
|Кьево
|26
|10