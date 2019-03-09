Девушка дня: Кьяра Алеати - болельщица "Ювентуса", покорившая итальянское телевидение

Традиционно на итальянском телевидении работает много красивых девушек. Особенно это касается спортивной журналистики, в частности, футбола. Одной из представительниц этой прекрасной категории является Кьяра Алеати. Она прославилась, будучи ведущей на канале SportItalia. А ещё эффектная блондинка - преданная болельщица туринского "Ювентуса", ну и новая героиня рубрики "Девушка дня".

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