Девушка дня: Леонита Джака - жена Гранита Джаки

2 Теги гранит джакадевушки футболистоварсенал лондон

Девушка дня: Леонита Джака - жена Гранита ДжакиПоклонникам лондонского "Арсенала" посещать домашние матчи своей команды в последнее время стало в удовольствие. И на это есть две причины. Во-первых, подопечные Унаи Эмери набрали великолепный ход, обыгрывая соперников одного за другим. А во-вторых, на "Эмирейтс" время от времени появляется супруга полузащитника "канониров" Гранита Джаки - Леонита.

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Комментарии

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romaha

Была же раньше нормальной и что с собой сделала?

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Не ВИКТОР

Ничего бы ей не сделать!

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