Девушка дня: Леонита Джака - жена Гранита Джаки

Поклонникам лондонского "Арсенала" посещать домашние матчи своей команды в последнее время стало в удовольствие. И на это есть две причины. Во-первых, подопечные Унаи Эмери набрали великолепный ход, обыгрывая соперников одного за другим. А во-вторых, на "Эмирейтс" время от времени появляется супруга полузащитника "канониров" Гранита Джаки - Леонита.

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