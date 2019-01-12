Девушка дня: Леся - возлюбленная форварда "Спартака" Зе Луиша

Леся очень любит своего избранника - форварда московского "Спартака" Зе Луиша. Буквально вчера она очень трогательно высказалась о футболисте, чем и привлекла к себе внимание общественности. Леся - выпускница Московской высшей школы фитнеса, увлекается танцами, что и подтверждает её инстаграм. Кстати, в соцсети девушки есть на что посмотреть. Мы ознакомим Вас только с самыми свежими фотографиями возлюбленной Зе Луиша, а вот кому интересны горячие танцы, советуем обязательно посетить её инсту.

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