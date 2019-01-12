Девушка дня: Леся - возлюбленная форварда "Спартака" Зе Луиша
Леся очень любит своего избранника - форварда московского "Спартака" Зе Луиша. Буквально вчера она очень трогательно высказалась о футболисте, чем и привлекла к себе внимание общественности. Леся - выпускница Московской высшей школы фитнеса, увлекается танцами, что и подтверждает её инстаграм. Кстати, в соцсети девушки есть на что посмотреть. Мы ознакомим Вас только с самыми свежими фотографиями возлюбленной Зе Луиша, а вот кому интересны горячие танцы, советуем обязательно посетить её инсту.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10