Девушка дня: Летисия Перейра - возлюбленная звёздного легионера "Зенита" Малкома

Фото инстаграм Летиcии Перейры

Бразильский вингер Малком провёл уже почти два сезона в составе питерского "Зенита" после громкого перехода из "Барселоны". К сожалению, пока звёздный легионер и близко не оправдал надежд. Его статистика довольно скупа, а список травм чрезмерно разнообразен.

Помогает футболисту преодолеть все трудности его возлюбленная Летисия Перейра. Девушка получила образование стоматолога, но врачебную карьеру строить не стала, отправившись со своим избранником покорять Европу. Пара вместе с декабря 2016 года и, судя по всему, в их отношениях царит гармония. Предлагаем поближе познакомиться с симпатичной бразильянкой в нашей рубрике "Девушка дня".

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