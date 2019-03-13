Девушка дня: Лиза Брито - татуировщица, которая провела ночь с Неймаром

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Девушка дня: Лиза Брито - татуировщица, которая провела ночь с Неймаром

Нападающий ПСЖ Неймар на больничном зря времени не теряет. Пока бразилец не может играть в футбол из-за травмы пятой плюсневой кости правой ноги, его досуг скрашивают видные барышни. Одна из таких - швейцарская татуировщица Лиза Брито. Девушка сама призналась, что в конце февраля провела ночь со звёздным форвардом. Откровения явно прибавили ей внимания со стороны общественности. Не будем отставать и мы. Любовница самого дорогого игрока в истории в нашей постоянной рубрике!

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Фу, какая мерзость! Вся грязная от наколок как свинья! Я вот беленький как молоденький поросёнок, потому что если я обколюсь, мои трусы для педерастов никто покупать не будет!

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