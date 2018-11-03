Девушка дня: Лиза - очаровательная жена Томаса Мюллера

Лиза Мюллер поддерживает мужа, работает моделью и обожает лошадей. Пара, которая вместе с 17 лет, содержит коневодческую ферму и посвящают ей почти все свободное время.

"Моим главным заданием является координация всего таким образом, чтобы Томас мог полностью сконцентрироваться на своей профессии, - делилась Лиза. - При этом в доме поддерживается полный порядок, а мое собственное расписание спланировано так, чтобы как можно больше времени проводить вместе".

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