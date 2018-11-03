Девушка дня: Лиза - очаровательная жена Томаса Мюллера

3 Теги томас мюллербавария мюнхендевушки футболистов

Девушка дня: Лиза - очаровательная жена Томаса МюллераЛиза Мюллер поддерживает мужа, работает моделью и обожает лошадей. Пара, которая вместе с 17 лет, содержит коневодческую ферму и посвящают ей почти все свободное время.

"Моим главным заданием является координация всего таким образом, чтобы Томас мог полностью сконцентрироваться на своей профессии, - делилась Лиза. - При этом в доме поддерживается полный порядок, а мое собственное расписание спланировано так, чтобы как можно больше времени проводить вместе".

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Комментарии
Алекс

Секси! Я бы ее чпокнул!

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Редкий, вымирающий вид жен футболистов. Красавица!

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Андрей

Красота!

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1 Боруссия Дортмунд 10 24
2 Бавария Мюнхен 10 20
3 РБ Лейпциг 10 19
4 Айнтрахт Франкфурт 10 17
5 Боруссия Менхенгладбах 9 17
6 Вердер Бремен 9 17
7 Хоффенхайм 10 16
8 Герта 10 16
9 Аугсбург 10 13
10 Фрайбург 10 13
11 Вольфсбург 10 12
12 Байер Леверкузен 10 11
13 Шальке 10 10
14 ФК Нюрнберг 10 10
15 Майнц 05 9 9
16 Ганновер 96 10 6
17 Фортуна Дюссельдорф 9 5
18 Штутгарт 10 5
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