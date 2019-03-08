Девушка дня: Макарена Родригес - жена вингера "Реала" Лукаса Васкеса
Лукас Васкес в последние несколько сезонов является незаменимым игроком для мадридского "Реала". Всех тренеров "бланкос" подкупает работоспособность футболиста, его грамотная игра без мяча и много других характеристик, которые присущи испанскому вингеру. А ещё Лукас - образцовый семьянин. В 2017 году Васкес женился на Макарене Родригес, а перед ЧМ-2018 девушка родила спортсмену сына. Молодая пара более чем счастлива, что подтверждают яркие фотографии из инстаграма. Покопались в соцсетях и мы, чтобы отобрать для нашей постоянной рубрики несколько снимков возлюбленной лидера королевского клуба.
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|М
|О
|1
|Барселона
|26
|60
|2
|Атлетико Мадрид
|26
|53
|3
|Реал Мадрид
|26
|48
|4
|Хетафе
|26
|42
|5
|Алавес
|26
|40
|6
|Севилья
|26
|37
|7
|Валенсия
|26
|36
|8
|Бетис
|26
|36
|9
|Реал Сосьедад
|26
|35
|10
|Эйбар
|26
|34
|11
|Леганес
|26
|33
|12
|Атлетик Бильбао
|26
|33
|13
|Эспаньол
|26
|33
|14
|Жирона
|26
|31
|15
|Леванте
|26
|30
|16
|Реал Вальядолид
|26
|26
|17
|Сельта Виго
|26
|25
|18
|Вильярреал
|26
|23
|19
|Райо Вальекано
|26
|23
|20
|Уэска
|26
|22