Девушка дня: Макарена Родригес - жена вингера "Реала" Лукаса Васкеса

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Девушка дня: Макарена Родригес - жена вингера "Реала" Лукаса Васкеса

Лукас Васкес в последние несколько сезонов является незаменимым игроком для мадридского "Реала". Всех тренеров "бланкос" подкупает работоспособность футболиста, его грамотная игра без мяча и много других характеристик, которые присущи испанскому вингеру. А ещё Лукас - образцовый семьянин. В 2017 году Васкес женился на Макарене Родригес, а перед ЧМ-2018 девушка родила спортсмену сына. Молодая пара более чем счастлива, что подтверждают яркие фотографии из инстаграма. Покопались в соцсетях и мы, чтобы отобрать для нашей постоянной рубрики несколько снимков возлюбленной лидера королевского клуба.

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