Девушка дня: Мари Амели Бокель - подруга хавбека киевского "Динамо" Беньямина Вербича
С 2018 года цвета киевского "Динамо" защищает полузащитник сборной Словении Беньямин Вербич. А тылы самого футболиста находятся под защитой прекрасного дизайнера Мари Амели Бокель. Именно датская красавица и становится новой героиней нашей постоянной рубрики.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|20
|51
|2
|Динамо Киев
|20
|44
|3
|Александрия
|20
|37
|4
|Заря Луганск
|20
|31
|5
|Мариуполь
|20
|28
|6
|Десна Чернигов
|20
|27
|7
|Ворскла
|20
|27
|8
|Львов
|20
|26
|9
|Карпаты Львов
|20
|20
|10
|Олимпик Донецк
|20
|19
|11
|Черноморец Одесса
|20
|15
|12
|Арсенал Киев
|20
|11