Девушка дня: Мари Амели Бокель - подруга хавбека киевского "Динамо" Беньямина Вербича

С 2018 года цвета киевского "Динамо" защищает полузащитник сборной Словении Беньямин Вербич. А тылы самого футболиста находятся под защитой прекрасного дизайнера Мари Амели Бокель. Именно датская красавица и становится новой героиней нашей постоянной рубрики.

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