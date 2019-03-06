Девушка дня: Мари Амели Бокель - подруга хавбека киевского "Динамо" Беньямина Вербича

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Девушка дня: Мари Амели Бокель - подруга хавбека киевского "Динамо" Беньямина Вербича

С 2018 года цвета киевского "Динамо" защищает полузащитник сборной Словении Беньямин Вербич. А тылы самого футболиста находятся под защитой прекрасного дизайнера Мари Амели Бокель. Именно датская красавица и становится новой героиней нашей постоянной рубрики.

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